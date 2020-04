Proxeneţi din Capitală, trimişi în judecată; fetele erau drogate, bătute şi obligate să se prostitueze în Germania Procurorii DIICOT au trimis in judecata 15 persoane care fac parte dintr-o grupare de proxeneti din Capitala, sub acuzatia ca recrutau tinere pe care le obligau sa se prostitueze in Germania, fetele fiind "controlate" prin corectii fizice si consum de droguri.



Potrivit unui comunicat al DIICOT, incepand cu anul 2017, aceasta grupare infractionala a recrutat mai multe tinere din Bucuresti, din judetul Giurgiu, dar si din zone din Moldova. Fetele erau gazduite in Capitala, fiind apoi transportate in Germania, unde erau obligate sa incheie casatorii de convenienta si sa se prostitueze.

