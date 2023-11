Proxenet REȚINUT de polițiști. Simula vocea unei femei pentru a ”vinde” victima La data de 14 noiembrie 2023, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj-Napoca, sub indrumarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj, au desfașurat doua percheziții domiciliare, la imobilele deținute de un barbat, de 27 de ani, cercetat pentru comiterea infracțiunii de proxenetism. Din cercetarile polițiștilor a reieșit ca, in perioada ianuarie – octombrie 2023, acesta ar fi inlesnit, in mod repetat, practicarea prostituției de catre o femeie, de 37 de ani. In fapt, barbatul ar fi inchiriat apartamente, pentru a le pune la dispoziția femeii,… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

