Proxenet din Prahova, confirmat pozitiv cu COVID-19 Numarul cazurilor a crescut semnificativ in Prahova odata cu marea relaxare! Potrivit surselor Ziarului Incomod, ultimul caz confirmat este al unui angajat al unui depozit logistic al unui supermarket. Acesta s-a testat la o clinica privata, iar in momentul in care testul a ieșit pozitiv reprezentanții clinicii au sesizat Direcția de Sanatate Publica Prahova. La ora actuala, reprezentanții DSP Prahova fac o ancheta epidemiologica la sediul depozitului, unde au fost identificați cinci contacți ai barbatului. Alte șase persoane au fost testate pozitiv joi, 21 mai, printre acestea fiind și un proxenet… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

Stiri pe aceeasi tema

