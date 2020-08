Stiri pe aceeasi tema

- Un proxenet din Clanul Gruia a fost eliberat din greseala din Centrul de Retinere si Arest Preventiv, potrivit unor surse judiciare. Gafa autoritatilor vine la o zi dupa ce seful Politiei Capitalei, Bogdan Berechet, inconjurat de mascati inarmati a anuntat instituirea unor dispozitive speciale de politisti…

- In aceasta dimineața, polițiști din cadrul Serviciului Independent Reținere și Arestare Preventiva, din eroare, au pus in libertate un barbat, care se afla sub masura arestarii preventive, persoana fiind eliberata la momentul in care se implinea termenul de 24 de ore de la emiterea ordonanței de…

- Un barbat de 33 de ani care urma sa fie incarcerat in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva nr 1 din Bucuresti a evadat. Suspectul a fost prins la scurt timp.”In aceasta seara, un barbat de 33 ani, ce urma sa fie incarcerat in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva nr 1, in baza unei…

- Cei patru tineri banuiți de comiterea a doua talharii calificate din noaptea de 23-24 iunie au fost reținuți de polițiștii gorjeni. Tinerii au fost identificați și reținuți pentru 24 de ore. Ei aui fost introduși in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al IPJ Gorj. Cei patru tineri cu varste cuprinse…

- S-a intamplat azi-noapte, in jurul orei 02.00. Mașina in care a fost urcata femeia cu forța a fost depistata in trafic. Culmea, unul dintre cei patru rapitori ii era concubin. Barbații vor ajunge azi in fața instanței cu propunere de arestare preventiva. Un apel la 112 znunța azi noapte ca o femeie…

- Cazul tinerei de 17 ani din Mehedinți care a fost incendiata de Ion Turnagiu a ajuns in presa internaționala.Site-ul Euronews scrie ca "Romania a fost zguduita dupa ce a aparut informația ca suspectul in tentativa de omor era un criminal in serie, care fusese eliberat din inchisoare"."Pe tanara in varsta…

- Un barbat banuit de savarșirea infracțiunii de talharie a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de politistii slatineni. Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Slatina au continuat, ieri, cercetarile pentru soluționarea unei talharii, comisa pe raza municipiului. Pe…

- O noua masura preventiva luata in cadrul dosarului penal constituit ca urmare a incidentelor din municipiul Hunedoara, din data de 18.04.2020. Politistii hunedoreni continua cercetarile in cauza privind infracțiunile comise la data de 18.04.2020, pe strada Batiz, din municipiul Hunedoara.…