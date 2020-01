Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 46 de ani, cautat inca din anul 2014 de oamenii legii din Italia, a fost prins in prima zi a anului langa Timișoara, la Sanmihaiu Roman. Barbatul este acuzat de proxenetism. The post Acuzat de proxenetism, un barbat a fost prins dupa sase ani de cautari la Sanmihaiu Roman appeared first…

- Anchetatorii italieni spun ca, cel mai probabil, romanca de 48 de ani s-a sinucis.Femeia a disparut de acasa din Rovigo, iar, dimineața, un ciclist i-a vazut corpul neinsuflețit in raul Adigetto, care traverseaza localitatea, au informat autoritatile italiene. Citeste si Cadavrul…

- Un barbat de 43 de ani a fost retinut de politistii Serviciului de Investigatii Criminale Braila, acesta fiind dat in urmarire internationala dupa ce a fost condamnat pentru comiterea mai multor furturi in Italia.

- Probleme pentru un barbat, in weekend, in Vama Cenad din județul Timiș. El a ramas fara autoturismul cu care se deplasa, dupa ce polițiștii de frontiera au descoperit ca mașina era cautata pentru confiscare de autoritațile italiene.

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial a Poliției de Frontiera Maramureș au indisponibilizat un autoturism marca Audi Q3, in valoare de 140.000 lei, ce figura in bazele de date ca fiind cautat de autoritațile din Italia.

- In cursul zilei de 23 octombrie, polițiștii din județul Timiș au reușit sa-l identitice și sa-l rețina pe un campinean, in varsta de 37 de ani, acuzat de proxenetism in Italia și pentru care autoritațile italiene au solicitat autoritaților romane extradarea.

- Porsche Cayenne, in valoare de 100.000 de euro, cautat de autoritatile din Italia, descoperit la P.T.F. Petea Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Petea – judetul Satu Mare au descoperit la controlul de frontiera un autoturism marca Porsche Cayenne, in valoare de peste…