Provocările unui vegan. Avantaje, suplimente, exemplu de meniu ”In 2019 am calatorit timp de 6 luni intr-o duba, transformata de mine și prietenul meu in autorulota; experiența asta, cu traitul in natura și cu mai puțin din tot, m-a schimbat enorm.” Citește despre transformarea Ralucai de la gurmand carnivor la veganism, despre provocarile și avantajele acestei diete și despre beneficiile pentru sanatate. Citeste articolul mai departe pe viataverdeviu.ro…

Sursa articol si foto: viataverdeviu.ro

