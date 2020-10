Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul European se reuneste in sedinta extraordinara, in zilele de 1 si 2 octombrie 2020, pentru a aborda teme precum relatiile cu Turcia, situatia din estul Marii Mediterane, relatia cu China, situatia din Belarus, cazul de otravire a lui Alexei Navalnii, piata unica, politica industriala si transformarea…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a anuntat sambata un "important" program de cumparare de arme si o reorganizare a fortelor armate ale tarii, in timp ce tensiunea cu Turcia creste in Mediterana orientala, informeaza France Presse preluat de agerpres.Vezi și: Incepe REVOLUȚIA și in Europa.…

- Premierul grec, Kyriakos Mitsotakis, a anuntat „un important” program de cumparare de arme si o reorganizare a fortelor armate ale tarii, in timp ce tensiunea cu Turcia creste in Mediterana orientala,...

- “Turcia trebuie sa inceteze amenințarile la adresa Greciei” și “sa accepte angajarea de negocieri pentru reducerea tensiunilor “actuale dintre Ankara și Atena, a lansat vineri, intr-o declarație de presa, primul-ministru elen Kyriakos Mitsotakis. “Sa lasam deoparte amenințarile pentru a putea stabili…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis ii cere Turciei sa puna capat „provocarilor” pentru a incepe dialogul. Șeful Guvernului de la Atena a declarat vineri ca Grecia va incepe discuții cu guvernul de la Ankara pentru a rezolva revendicarile conflictuale privind granițele maritime din Mediterana de Est,…

- Tensiunile intre Grecia și Turcia s-au agravat in ultimele saptamani. Uniunea Europeana a anunțat vineri, 28 august, noi sancțiuni impotriva Turciei daca aceasta persista in amenințari cu continuarea prospectarii rezervelor de hidrocarburi inainte de a se stabili dimensiunea apelor teritoriale ale statelor…

- Presedintele american Donald Trump a avut joi convorbiri telefonice separate cu presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si cu premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, pe tema crizei din Mediterana de Est, informeaza agentia de presa EFE.Presedintele Erdogan i-a transmis lui Trump ca Turcia…

