- Havelsan, o companie care ofera soluții pentru sistemul de supraveghere a frontierelor din industria de aparare din Turcia, a caștigat o licitație pentru securitatea frontierei maritime din partea Ministerului Afacerilor Interne din Romania. O informație recenta a fost trecuta cu vederea și anume…

- Fermierii romani au dane separate pentru exportul de cereale in Portul Constanța, in acest an, asigura ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Florin Barbu la transmite fermierilor ca interdictia cerealelor ucrainele in Romania nu va expira. Ministrul spune ca a fost de multe ori in Portul Constanta…

- Gama de paine cu maia din faina macinata la piatra, produsa de Auchan Romania integral in laboratoarele proprii, din faina romaneasca, gama de vita bio provenita din filiera Auchan și produsul miez de nuca, tot din filiera Auchan, au fost desemnate caștigatoare in cadrul competiției Votat Produsul Anului…

- Rușinea de a se consuma in Romania 70-80% din fructe produse pe alte meridiane ale lumii, ma determina, ma obliga, ca unul dintre participanții direcți la modernizarea pomiculturii romanești, sa consemnez in intervenția mea, nu atat pentru istorie, dar mai ales pentru generația actuala, ca a fost posibil,…

- Semnificațiile zilei de 1 Mai pot fi interpretate diferit, in funcție de perspectiva din care sunt privite. In timp ce unii sarbatoresc sosirea soarelui și a verii, renașterea naturii și a tradițiilor stravechi, alții celebreaza revoltele și protestele care au condus la crearea Zilei Internaționale…

- In aceasta perioada se desfașoara la Meknes cea de a XVI-a ediție a Salonului Internațional al Agriculturii din Maroc, (SIAM) 2024, cel mai mare eveniment agricol din Africa și Orientul Mijlociu, dar ambasadoarea Maria Ciobanu a sabotat participarea țarii noastre intr-un mod incredibil. La Meknes, in…

- In agricultura romaneasca se vorbește prea puțin de performanța, poate si din cauza polarizarii exploatațiilor agricole. Romania este statul cu cel mai mare numar de ferme din UE, iar din pacate, in mare parte, acestea nu sunt performante și fac o agricultura mai degraba de subzistența. Fostul ministru…

- Odata cu anunțarea candidaturii comune pentru Primaria Capitalei și sectoare, precum și pe listele de europarlamentare, perspectivele unei colaborari la prezidențiale și parlamentare intre PSD și PNL au devenit subiectul central al discuțiilor politice. Cu toate acestea, criza generata de problemele…