- Franța se afla in fața unui moment istoric fara precedent, dupa ce partidul de extrema dreapta Adunarea Naționala (RN) a obținut o victorie surprinzatoare in primul tur al alegerilor parlamentare.

- Primele estimari indica o victorie pentru Reunirea Naționala in primul tur al alegerilor parlamentare din Franța, cu un scor impresionant de 34%, conform BBC. Estimarile plaseaza partidul de extrema dreapta pe prima poziție, marcand o premiera in istoria sa electorala. In schimb, Noul Front Popular,…

- Rezultatele preliminare ale primului tur al alegerilor legislative sunt cunoscute. Reunirea Naționala, de extrema dreapta, s-a clasat pe primul loc, cu 34,2% din voturi, potrivit institutului de sondaje Ifop. La randul sau, Noul Front Popular are 29,1%. Tabara prezidențiala a luat 21,5% din voturi pentru…

- Presedintele Emmanuel Macron a surprins tara cand a convocat scrutinul, dupa ce alianta sa de centru fusese depasita in alegerile europene din aceasta luna de Adunarea Nationala (Rassemblement national, RN) a lui Marine Le Pen. Partidul eurosceptic si antiimigranti al acesteia a fost multa vreme un…

- Extrema dreapta franceza este creditata cu 250 pina la 300 de deputati in viitoarea Adunare Nationala (camera inferioara), ce va rezulta in urma alegerilor parlamentare anticipate si daca va atinge limita superioara va dispune de majoritatea absoluta stabilita la 289 de locuri, potrivit unui sondaj,…

- Cu 12 zile inainte de primul tur al alegerilor legislative din Franta, liderul extremei drepte Jordan Bardella a declarat marti ca nu va candida pentru functia de premier daca nu este sigur ca partidul sau, Adunarea Nationala (Rassemblement national, RN), nu va dispune de o majoritate absoluta in parlament,…

- In urma alegerilor europarlamentare de duminica, primele previziuni indica o schimbare semnificativa in peisajul politic european. Alegatorii au sancționat partidele centriste aflate la putere, acordand un sprijin fara precedent partidelor de extrema dreapta, in special in Franța. Coaliția președintelui…

- Partidul de extrema dreapta Adunarea Naționala – Rassemblement National (RN), al lui Marine Le Pen, a caștigat in mod clar alegerile europarlamentare din Franța, arata sondajele efectuate la ieșirea de la urne, potrivit agenției Reuters. Rassemblement National (RN) a obținut peste 32 la suta din voturi…