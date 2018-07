PROVOCĂRI în turism! Cântărește bine lucrurile înainte de a cumpăra o vacanță Sezonul estival 2018 se anunta a fi cel mai bun din ultimii ani, insa dincolo de numarul mare de turisti, de aglomeratia de pe litoral, de cresterea calitatii serviciilor hoteliere, turismul romanesc infrunta o serie de provocari. Cateva sute de agentii și turoperatori si-au inchis portile in ultimii cinci ani, iar turistii se pot trezi si in acest an fara bani si vacante, pentru ca varianta infiintarii unui fond special pentru astfel de situatii a ramas doar la nivel de propunere. Citeste articolul mai departe pe capital.ro…

Sursa articol si foto: capital.ro

