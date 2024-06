Stiri pe aceeasi tema

Creșterea salariului de baza brut de la 3.300 de lei la 3.700 de lei lunar nu se aplica lucratorilor din agricultura și industria alimentara, potrivit Ministerului Muncii

In perioada 13 – 14 mai, comisarul european pentru agricultura, Janusz Wojciechowski, a facut o vizita in Romania pentru a discuta o serie de probleme ce privesc agricultura, ....

Transferul unei exploatatii se poate realiza oricand pana la momentul emiterii de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - APIA a deciziei de plata pe numele fermierului care transfera exploatatia agricola.

Incepand cu 1 octombrie 2024, ANAF impune ca toate automatele comerciale sa fie dotate cu aparate de marcat electronice fiscale pentru a asigura transparența și eficiența fiscala.

Cu o amanare de o luna si cateva zile, iata ca este in pregatire deschiderea Campaniei 2024 de depunere de catre fermieri a cererii unice de plata la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura – APIA.

Miercuri, 27 martie, membrii Cenaclului literar "Afirmarea" s-au reunit la Muzeul de Arta din Satu Mare, in cea de a doua intalnire de lucru de tip atelier, a lunii abia incheiate.

In vreme ce fermierii asteapta semnalul privind deschiderea campaniei 2024, de depunere la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura – APIA, a cererilor unice de plata, ....