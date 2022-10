Stiri pe aceeasi tema

- Partida dintre CFR Cluj și Slavia Praga a fost marcata de un moment tensionat și in tribune. Suporterii oaspeților au scandat o serie de lozinci rasiste la adresa fanilor feroviarilor. Reacția cehilor a fost o replica dupa ce suporterii feroviari i-au provocat, afișand un banner cu un mesaj deplasat.…

- Pentru prima oara de la AVC-ul minor suferit vara acesta, Neluțu Varga va fi prezent pe stadion pentru a o incuraja pe CFR Cluj. Patronul „feroviarilor” a anunțat ca vine in Gruia pentru duelul cu Slavia Praga din Conference League. CFR Cluj - Slavia Praga se disputa astazi, de la ora 19:45, liveTEXT…

- CFR Cluj și Petrolul Ploiești se intalnesc in etapa cu numarul 12 a Ligii 1. Partida este programata, sambata, 1 octombrie, la Mediaș. CFR Cluj a fost nevoita sa mearga la Mediaș pentru a-și disputa meciurile considerate „acasa”, pana la finalizarea lucrarilor de montare a noului gazon in Gruia.

- Ultrașii de la U Cluj au urcat in Gruia și au afișat bannere provocatoare pe stadionul rivalei CFR Cluj.Suporterii ”studenților” au scris pe bannere: ”Someșul vreți sa-l traversați/Grija mare, sa nu va inecați” și ”Cand cobori din deal in vale, Ai șanse sa-ti rupi picioare In CLUJ doar “U”!”.Reacția…

- Andrei Ivan (25 de ani), unul dintre cei mai importanți jucatori de la CSU Craiova, a suferit o ruptura musculara in finalul meciului cu CFR Cluj (0-2) și va rata atat duelul cu FCSB, cat și partidele naționalei din septembrie. Andrei Ivan a fost introdus pe teren la pauza meciului cu CFR Cluj din Gruia,…

- Cristi Manea a trecut printr-un moment ingrozitor la meciul CFR Cluj – FC Voluntari. S-a dat in cap in cap cu un adversar, iar medicii de la ambulanța i-au cusut ranile, inainte sa-l duca la spital. Dan Petrescu i-a „certat” pe conducatorii formației din Gruia și i-a comparat cu patronul FCSB. Cristi…

- CFR Cluj a cerut penalty in minutul 37 al meciului cu Maribor, returul play-off-ului Conference League, dupa ce Yuri Matias (27 de ani) a fost doborat in careul advers. „Centralul” John Beaton, din Scoția, a lasat jocul sa curga. Faza controversata in minutul 37 al meciului din Gruia, dupa o perioada…