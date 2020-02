Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele trei zile, respectiv in perioada 07 – 09 ianuarie a.c., Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacau a derulat 70 de intervenții, 43 dintre situațiile inregistrate la nivel județean fiind pentru acordarea asistenței medicale de urgența. Astfel, in baza…

- Cel mai nou numar al periodicului „Cadran cultural” (nr. 6, noiembrie-decembrie 2019), editat sub egida Consiliului Județean Bacau, este dedicat, firesc, evenimentelor culturale și istorice – laice și religioase specifice unui final de an. In cele 32 de pagini ale revistei, care are o ținuta grafica…

- Ce este Terapia cu Vacuum Intermitent? Terapia cu Vacuum Intermitent are la origine cercetarile medicale ale NASA despre efectele spațiului cosmic asupra sanatații umane. Astfel, s-a constatat ca astronauții aflați in condiții de imponderabilitate trebuie sa fie supuși la fiecare 10 ore unei presiuni…

- Ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Boloș și directorul general al Raja SA, Felix Stroe, au semnat, astazi, la sediul MFE, contractul de finanțare pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata in municipiul Onești in perioada 2014-2020”, finanțat din Programul…

- Un TIR a derapat in afara parții carosabile pe DN 2, in extravilanul localitații Faraoani, județul Bacau, in urma exploziei unui pneu. Nu s-au inregistrat victime, iar traficul in zona se desfașoara normal, in condițiile unui carosabil uscat, fara precipitații. Articolul TIR ieșit in decor la Faraoani…

- Cineva, acolo Sus, are grija de moineșteni. Cum ar putea fi altfel cand, anul acesta, ziua de 27 decembrie, in care s-a desfașurat tradiționalul Festival al datinilor și colindelor |„Anii vechi și anii noi” a fost o zi … perfecta: o vreme foarte buna și blanda, o participare de excepție a miilor de…

- Pr. Cornel Cadar a trecut la cele vesnice in ziua Nasterii Domnului, miercuri, 25 decembrie 2019, la ora 10.00, la palatul episcopal din Iasi, in urma unei boli necrutatoare care l-a consumat in ultimul an, pana in ultima clipa a vietii sale. Avea 55 de ani, iar anul acesta a implinit 30 de ani de […]…

- Toata suflarea Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacau a imbracat miercuri, 20 noiembrie, straie de sarbatoare. Nici nu avea cum altfel, pentru ca instituția de invațamant bacauana implinește in aceste zile 100 de ani. Cu acest prilej s-au organizat o serie de evenimente la care aniversații…