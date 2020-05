Stiri pe aceeasi tema

- Cipru promite ca va plati cheltuielile medicale ale vizitatorilor care se imbolnavesc de COVID-19 pe insula, in speranța ca aceasta veste ii va atrage pe turiștii ieșiți din izolare, scrie Agerpres.

- Realizarile pozitive in asistenta medicala spitaliceasca in plina lupta cu inamicul invizibil COVID-19, sunt rezultatul unei munci perseverente, enorme a tuturor cadrelor medicale, care in pofida riscului enorm si a greutatilor, de diferit ordin, intretin verticalitatea functionala a asistentei medicale…

- Concursul lansat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei a atras zeci de proiecte care urmeaza a fi jurizate pana la finalul acestei luni. Concursul de proiecte lansat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei, lansat in cursul lunii trecute, are ca obiectiv dezvoltarea…

- Comisia Europeana promite un miliard de euro in cadrul eforturilor de descoperire a unui vaccin, de teste si tratamente pentru noul coronavirus, la inceputul unei conferinte internationale a donatorilor, relateaza DPA. Potrivit cancelarului Angelei Merkel, contributia Germaniei la acest efort va fi…

- Acest medicament nu se gaseste in farmacii, ci se administreaza numai in spitale, injectabil, nu sub forma de pastile, si numai pacientilor in stare critica. „Eu sunt convins ca deja se gaseste pe internet. Dar nu se gaseste de fapt medicamentul, se gaseste un nume si un ambalaj cu o pastila…

- Zilele trecute tabu va povestea despre provocarea care a inconjurat lumea pe platformele de socialziare, in perioada pandemiei de CoVid19. Este vorba de domnișoarele din intreaga lume, printre care și multe vedete din muzica și film, care au acceptat sa apara in fața camerelor de fotografiat imbracate…

- Un tratament experimental pentru pacientii cu noul coronavirus aflati in stare grava, aproape de moarte, a fost aplicat si a functionat, in Statele Unite ale Americii, in cazul a doi bolnavi de COVID-19. Salvarea lor a venit de la tratament experimental aplicat prima oara in China, pe bolnavii de coronavirus,…

- Numele a 25 de jucatoare din ierarhia mondiala se gasesc in imaginea celor de la WTA. Printre aceste sportive se afla scris și numele Simonei Halep. Provocarea lansata de WTA este sa gasiți cat mai multe dintre acestea (de ce nu, poate chiar pe toate).