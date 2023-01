Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul formatiei Universitatea Craiova , Andrei Ivan, considera ca echipa se prezinta bine dupa cantonamentul din Antalya. In ceea ce-l priveste, „Jdechi“ a spus ca isi doreste sa marcheze cat mai mult in partea a doua a campionatului. „Ne-a incarcat foarte mult Mister (Eugen Neagoe). Sunt optimist!…

- Varful oltenilor, Jovan Markovic, pare sa fi intrat din nou intr-o pasa proasta. In testele din Antalya a fost cel mai slab dintre elevii lui Eugen Neagoe la CS Universitatea Craiova. Jovan Markovici a scapat de Radoi, antrenorul care-l suspendase pentru ca nu face nimic impotriva kilogramelor in plus.…

- CS Universitatea Craiova și Partizan Belgrad, locul 2 in Serbia, joaca un meci amical in cantonamentul din Antalya. Partida a inceput la 14:00 și e liveVIDEO pe GSP.ro. liveVIDEO CSU Craiova - Partizan Belgrad 0-0 Pentru trupa lui Eugen Neagoe aceasta este ultimul amical din cantonamentul din Turci.…

- Universitatea Craiova a susținut un prim joc amical in Antalya, caștigat clar, cu 3-1, in fața formației ungare Kecskemeti. In cadrul acestei partide, in repriza secunda și-a facut apariția pe teren un jucator nou, Juraj Baldej , venit in probe. Acesta este un fundaș central, are 1 ani și 1.90 metri…

- Echipa CS Universitatea Craiova va efectua un cantonament in Antalya, sub comanda noului antrenor, Eugen Neagoe, a carui prezentare oficiala va avea loc marti, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Conducerea clubului Universitatea Craiova a anunțat cand iși va prezenta pe antrenor. Astfel, Eugen Neagoe va avea parte de un moment special, o conferința de presa ce va avea loc marți, de la ora 14.00, in sala „Sebastian Domozina“ din incinta stadionului „Ion Oblemenco“. Reunirea echipei va avea loc…

- Ramasa fara antrenor, dupa ce Eugen Neagoe a batut palma cu CS Universitatea Craiova, U Cluj vrea sa numeasca noul tehnician pana la finalul anului. Conform informațiilor Gazetei, doua dintre numele aflate pe lista ardelenilor sunt Mihai Teja și Ioan Ovidiu Sabau. Mihai Teja și Ioan Ovidiu Sabau, pe…

- Eugen Neagoe (55 de ani) a semnat cu Universitatea Craiova și pleaca de la U Cluj dupa numai 6 luni. Primul meci oficial al lui Neagoe pe banca lui CSU va avea loc pe 21 ianuarie, in etapa 22 din campionat, la Botoșani, scrie GSP.ro.La U Cluj, Neagoe a inregistrat 6 victorii, 7 egaluri și 6 infrangeri…