Provocarea de pe TikTok care a dus la moartea unei adolescente. Fata avea doar 16 ani

O fata de 16 ani din Franta a murit luna trecuta in timp ce incerca sa faca o provocare virala pe TikTok - „scarf game" (n.r. - „jocul esarfei). Cazul ei nu este unul singular. Christy Sibali Dominique Gloire Gassaille, care a crescut in Republica Democrata Congo, se afla acasa atunci cand a incercat sa faca provocarea. Ea a murit pe 27 mai, potrivit New York Post. „Jocul" consta in infasurarea unui material in jurul gatului pana la asfixiere. Cei care urmaresc videoclipul vor vedea cum persoana respectiva lesina. Gassaille a fost inmormantata pe 7 iunie intr-un cimitir de langa casa ei. Sursa:…