- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți, intr-un interviu pentru presa ucraineana, ca nu exista alta cale de a pune capat razboiului decat negocierile cu Rusia. Zelenski a spus insa ca o intalnire cu Putin s-ar putea sa nu aiba loc. „Toți, inclusiv eu, percepem aceste negocieri ca…

- Președintele Volodimir Zelenski a declarat marți, intr-un interviu acordat jurnaliștii ucraineni care a fost distribuit de televiziunea naționala, ca Ucraina nu are alta opțiune decat sa negocieze cu Rusia pentru a pune capat luptelor, dar ca el și președintele rus Vladimir Putin ar putea sa nu poarte…

- Publicația israeliana The Jerusalem Post atrage atenția ca lecția „cea mai evidenta” a invaziei din Ucraina este ca autocrații trebuie crezuți cand spun ceva. „Lumea trebuie sa invețe, și inca repede, iar primul loc in care lecția trebuie implementata e Iranul. La fel ca Putin, Teheranul nu a facut…

- Rusia a anunțat astazi ca a inceput sa retraga o parte din militarii staționați la granița Ucrainei, pentru ca și-au incheiat exercițiile militare. Un semn bun, considera occidentalii, care insa nu sunt convinși ca in teren situația incepe sa se calmeze.

- SUA considera ca amenințarea militara rusa la adresa Ucrainei este in creștere. Cele mai recente informații americane indica faptul ca Rusia continua sa construiasca forțe in jurul Ucrainei in pregatirea pentru o posibila acțiune militara in aceasta saptamana, dupa cum a declarat pentru CNN un inalt…

- O vizita la nivel inalt, in Rusia, va fi urmarita cu un mare interes de presa și nu numai, potrivit previziunilor analiștilor straini. Data acestui evniment nu a fost inca precizata. Este vorba despre o posibila vizita pe care noul cancelar german, Olaf Scholz, ar urma sa o faca la Moscova. Comentand…

- Rusia este pregatita sa atace Ucraina, dar inca nu a luat decizia daca va face acest lucru, a afirmat vineri seful Serviciilor de informatii germane (BND), Bruno Kahl, pe fondul tensiunilor in crestere intre Moscova si Kiev, transmite Reuters. ''Cred ca decizia de a ataca nu a fost luata deocamdata'',…