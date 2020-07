Provocarea anului: pugilistul Jitaru vs. un fotbalist de la Viitorul lui Hagi

Robert Jitaru, una dintre speranțele boxului romanesc, a fost la un pas sa ajunga fotbalist! In copilarie, boxerul a cochetat cu fotbalul, dar și-a dat seama ca are alta chemare in sport. „Cand eram copil, am jucat fotbal aproximativ un an, nu ma gandeam ca voi face eu ceva performanța și de altfel nici nu a fost cazul… Am mai jucat de placere cu prietenii, cu echipa de box” - Robert Jitaru, dublu campion european la box la U22. De altfel, atat Robert, cat și fetele de la lotul național de box, se pricep și la sportul cu balonul rotund, iar cand vor sa ia o pauza de la box, se baga la o miuța.…