Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, 28 de ani, 2 WTA, se afla in autoizolare acasa, la Constanța. Ca sa-i ”omoare” timpul, sportiva a trecut la...fotbal.Concret, Simona Halep a luat un sul de hartie igienica și a jonglat cu el precum un fotbalist profesionist.Sportiva clasata pe locul 2 in topul mondial al jucatoarelor de…

- Simona Halep a participat, vineri, la provocarea de a jongla cu rola de hartie igienica acasa, #StayAtHomeChallenge, devenita populara in ultimele zile, in contextul in care sportivii se izoleaza la domiciliile lor pentru a evita propagarea

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) s-a alaturat provocarii momentului și a jonglat cu un sul de hartie igienica. Pandemia de coronavirus i-a obligat pe sportivi sa se inchida in propriile locuințe și sa caute noi variante de a-și petrece timpul. Jonglatul cu sulurile de hartie igienca a devenit rapid…

- Gica Hagi s-a implicat in provocarea momentului din sportul mondial si a tinut duble cu hartia igienica. Zilele trecute, și cea mai buna handbalista din lume, Cristina Neagu, a tinut 12 duble cu sulul de hartie.Ianis, fiul lui Gica Hagi, a postat pe Instagram un film in care a surprins momentul…

- Pe masura ce pandemia de coronavirus se raspandește, oamenii din intreaga lume golesc rafturile magazinelor. Hartia igienica a devenit simbolul crizei și a fricii provocate de COVID-19; rolele dispar imediat ce sunt așezate pe rafturi, relateaza CNN, citat de digi24.ro.

- La sfarsitul saptamanii trecute, s-au format cozi lungi in fata magazinului de arme Martin B. Retting, in Culver City, din comitatul Los Angeles, ceea ce a determinat centrul sa posteze un mesaj pe contul sau de Facebook prin care isi cerea scuze clientilor ca nu le mai poate permite sa incerce anumite…

- Miercuri, compania Woolworths a anuntat ca va rationaliza hartia igienica si fiecare client va putea cumpara 4 pachete, in asa fel incat sa aiba acces la produs cat mai multi clienti, scrie Mediafax. „Masura va ajuta la cresterea stocurilor”, a anuntat compania intr-un comunicat. Rafturile din supermarket-uri…

- Sute de role de hartie igienica au fost furate de hoți inarmați, de langa un supermarket din zona comerciala Mong Kok, pe fondul penuriei de marfuri care afecteaza Hong Kong din cauza panicii induse de coronavirus, informeaza The Guardian. Hartia igienica a devenit o marfa extrem de cautata, in ciuda…