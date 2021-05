Provocare la mișcare, în scop caritabil Beneficiarii principali vor fi copiii din peste 80 de familii vulnerabile, care vor avea la dispoziție un centru educațional special. In aceasta perioada este in desfașurare o campanie caritabila derulata de Fundatia Inovatii Sociale Regina Maria, care a lansat o provocare sportiva caritabila la care poate raspunde oricine dorește sa se implice, pana pe […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

