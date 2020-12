Provocare inedită pentru viitorii parlamentari, lansată de un actual senator Senatorul Catalin Lucian Iliescu (PMP) a anunțat miercuri ca a mers la notar sa renunțe la pensia speciala și le-a lansat o provocare candidaților la parlamentare sa procedeze și el la fel. Citește și: Cine sunt candidații la funcția de premier. Posibile evoluții dupa alegerile parlamentare „Toți candidații la Alegerile Parlamentare (Senat sau Camera Deputaților), sa mearga in fața notarului sa renunțe la pensia speciala. Astazi, in fața notarului public, in Calarași, am renunțat la pensia speciala pe care o consider FURT din banul public. Propun un ,,CHALLENGE’’ pentru toți candidații… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

