Provocare în Piața Victoriei. Teodorovici: Îmi asum Eugen Teodorovici a declarat ca a fost din nou ținta protestatarilor din Piața Victoriei. De data aceasta, ministrul de Finanțe a raspuns ca a existat dorința de a raspunde provocarii, insa și-a asumat faptul ca este o persoana publica și a trecut peste evenimentul nefericit. "In mine acolo e o dorința de a raspunde" "Ba sunt fotografiat, ba sunt filmat, bun imi asum asta și imi asum și faptul ca nu pot sa raspund la anumte provocari, sa știți. Și azi in Piața Victoriei erau tineri care poate nu aveau ce face la acea ora din zi care vin și te provoaca, te injura la geamul mașinii.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

