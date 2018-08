Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane sunt asteptate, miercuri, la manifestarile prilejuite de Ziua Marinei care vor avea loc pe faleza din fata Comandamentului Flotei din Constanta. Cei prezenti vor putea urmari, in cadrul programului de aproximativ doua ore si jumatate, diverse exercitii militare. La eveniment si-au anuntat…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, s a intalnit joi, 2 august, la sediul M.Ap.N., cu ministrul apararii al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Gavin Williamson, aflat in vizita oficiala in Romania.Potrivit MApN, pe durata intrevederii, cei doi oficiali au abordat subiecte de…

- Premierul Viorica Dancila si ministrul Apararii, Mihai Fifor, au discutat joi, la Guvern, cu ministrul britanic al Apararii, Gavin Williamson, despre incheierea unui nou Acord de cooperare in domeniul apararii intre Romania si Marea Britanie.

- "Dupa anexarea ilegala a peninsulei Crimeea, in 2014, aceste activitati la Marea Neagra s-au intetit. Romania si aliatii demonstreaza ca Marea Neagra nu este un lac rusesc. Este o mare deschisa, in care se circula in perfecta siguranta. (...) Ori de cate ori iesim la exercitiu, exista un raspuns…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat intr-un interviu pentru The Associated Press ca Romania se confrunta zilnic cu agresiuni din partea Rusiei si este nevoita sa se apere de un val de atacuri cibernetice.

- Romania se confrunta zilnic cu agresiuni din partea Rusiei in spațiul Marii Negre și este deseori nevoita sa se apere de atacuri cibernetice rusești și de intruziune a aceluiași stat in viața politica interna, a declarat ministrul Apararii, Mihai Fifor, luni, pentru Associated Press, potrivit realitatea.net…

- „Nu cred ca trece o zi fara o provocare” din partea Rusiei in spatiul aerian sau in apele teritoriale ale Romaniei, a declarat Fifor, adaugand ca guvernul lucreaza „pentru a descuraja astfel de actiuni pe cat posibil si cat de eficient poate”.Totusi, Fifor a declarat ca Romania doreste…

- In contextul reuniunii ministeriale a NATO, ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut o intrevedere cu omologii din Finlanda si Croatia, tari care alaturi de Romania alcatuiesc trio ul statelor care vor prelua Presedintia Consiliului Uniunii Europene intr o perioada cu multiple provocari pentru…