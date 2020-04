Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor a atras atenția ca trebuie reevaluate cheltuielile din aparatul bugetar. Florin Cițu a evitat sa raspunda clar daca vor avea loc creșterile de pensii și de alocații programate in a doua parte a anului sau o eventuala reducere a salariilor bugetarilor. Ministrul da asigurari ca in…

- Ziarul Unirea Cum profita infractorii de pandemia de COVID-19: „Organizațiile criminale se folosesc de teama oamenilor și de faptul ca aceștia sunt in cautare de informații” Gruparile de criminalitate organizata, escrocii, infractorii cibernetici, și pedofilii și-au adaptar rapid metodele și au inceput…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, afirma sa sunt bani in buget pentru plata pensiilor si salariilor si subliniaza ca urmareste cu strictete ca acestea sa fie platite in calendarul cunoscut. "Nu am niciun element care sa induca ingrijorare in randul populatiei cu…

- …facand un apel la calmul civic, susținand ca sunt bani in buget pentru aceste cheltuieli, iar prin masurile pe care le ia statul roman, asigurand cetațenii ca nu vor fi afectați negativ in aceasta perioada și ca economia se va relansa cand aceasta criza se incheie. Contextul in care ne aflam este extrem…

- Gheorghe Hagi a vorbit despre strategia pe care o are in privinta salariilor oferite la clubul sau, cel mai mare din istoria celor de la FC Viitorul fiind de 5.000 de euro. Sunt cazuri, precum cel al lui Louis Munteanu, unul dintre „pustii” lui Hagi, care incaseaza doar 500 de euro, anunța MEDIAFAX.Gheorghe…

- Proiectul de act normativ conceput la nivelul Executivului se afla de puțina vreme in dezbatere. Caracterul sau "nehotarat" apropo de forma pe care o va imbraca (ordonanța sau lege) este explicat de inițiatori prin contextul moțiunii de cenzura (reamintim ca Guvernul a fost demis, iar aceeași echipa…

- Echipa de fotbal Ozana Targu Neamț a revenit in actualitatea nemțeana, dar nu neaparat prin rezultatele sportive sau prin mișcari importante la capitolul jucatori. In recentele ședințe ale Consiliului Local Targu Neamț, aleșii PNL au cerut sa li se explice detaliat cum s-au cheltuit banii dați clubului…

- „Kaufland Romania majoreaza venitul minim brut incepand cu 1 martie 2020, la 3.650 lei. In plus, castiga pentru al cincilea an consecutiv certificarea „Angajator de Top" in Romania si, pentru al doilea an la rand, pe cea de „Angajator de Top" in Europa, devenind singura companie din retailul romanesc…