Provoacă. Creează. Secretele unui look wow! Provoaca. Creeaza. Secretele unui look wow! Cu toții avem o amprenta stilistica care se distinge in fiecare look pe care il abordam. Iar vara este perioada in care putem experimenta cel mai mult, perioada in care ne putem juca cu accesoriile și diverse item-uri fashion care sa ne ajute sa cream o mulțime de outfit-uri cu aceleași piese. Ok, nu doar cu lenjerie, chiar daca temperaturile ne imbie la astfel de ganduri, dar sigur ne dorim ținute lejere, racoroase și care sa fie wow. CALVIN KLEIN iți propune ca in garderoba de vara piesele cheie sa fie perechile de incalțaminte. Minimalist, simplu,… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

