Stiri pe aceeasi tema

- Plangerea penala vizeaza, de asemenea, si Snapchat, YouTube, compania ByteDance, alaturi de Google si grupul Alphabet, relateaza AFP preluat de G4Media.ro.Potrivit unui comunicat remis presei, reprezentantii scolilor publice din acest oras situat in statul Washington spun ca doresc „sa le faca pe companiile…

- Reprezentantii scolilor publice din orasul american Seattle au depus o plangere in instanta impotriva retelelor de socializare, precum Facebook si TikTok, pe care le acuza de „atingeri aduse sanatatii mintale a publicului tanar”, intrucat ar provoca anxietate, o depresie in crestere in randul elevilor…

- Reprezentantii scolilor publice din orasul american Seattle au depus o plangere in instanta impotriva retelelor de socializare, precum Facebook si TikTok, pe care le acuza de „atingeri aduse sanatatii mintale a publicului tanar”, intrucat ar provoca anxietate, o depresie in crestere in randul elevilor…

- Anxietate și depresie in creștere in randul elevilor, tentative de sinucidere: oficialii școlilor publice din Seattle, in SUA, au depus o plangere impotriva rețelelor de socializare precum Facebook sau TikTok, acuzandu-le ca „dauneaza” sanatații mentale a tinerilor. Plangerea vizeaza Facebook și Instagram,…

- In timp ce Andrew Tate era in arest preventiv pentru 30 de zile , fiind acuzat de trafic de persoane și viol, pe contul sau de Twitter a aparut sambata, 31 decembrie, un mesaj neclar ca sens, conform caruia cel poreclit „Cobra” susținea ca „nebunia elitei conducatoare este acum expusa la nivel mondial”.…

- Tribunalul București a decis vineri seara, 30 decembrie, dupa 5 ore de audieri și alte 3 ore de deliberari, ca milionarii britanici Andrew Tate și Tristan Tate sa fie arestați preventiv pentru 30 de zile, au declarat surse judiciare pentru Libertatea. Frații Tate au fost acuzați de formare de grup infractional…

- Surprinzator, numele Anne Bagu s-a clasat anul acesta pe lista scurta a celor mai cautate personalitați și vedete, și asta datorita influenței sale in mediul online. In vreme ce majoritatea influencerilor autohtoni lauda popularitatea lor pe Instagram ori YouTube, tanara care tocmai a implinit 18 ani…

- Autoritatea de reglementare in domeniul confidentialitatii datelor din Irlanda a impus luni o amenda de 265 de milioane de euro (277 de milioane de dolari) gigantului retelelor de socializare Facebook, ducand totalul cu care a amendat grupul-mama Meta la aproape 1 miliard de euro, transmite CNBC. Sanctiunea…