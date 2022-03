Accident: Coliziune frontală între două autocamioane în Nadeș (FOTO)

Ca prin minune, şoferii nu au suferit răni grave The post Accident: Coliziune frontală între două autocamioane în Nadeș (FOTO) appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Accident: Coliziune frontală între două autocamioane în Nadeș (FOTO)… [citeste mai departe]