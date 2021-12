Stiri pe aceeasi tema

- In Romania au fost depistate 1.421 persoane infectate cu Covid-19 in ultimele 24 de ore. In Timiș sunt raportate 51 de cazuri noi și doua decese. Incidența in județ este de 1,8 la mie. Penitenciarul Timișoara este din nou focar de Covid-19.

- In ultimele 24 de ore, in Romania s-au inregistrat doar 803 cazuri noi de COVID-19 și 54 de decese. Conform datelor de luni dimineața de la CNCCI, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 803 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 54 de decese. Informațiile vor fi…

- Germania a raportat joi un numar record de 50.196 de cazuri noi de coronavirus, a patra zi consecutiva in care a inregistrat un nou maxim zilnic, pe masura ce un nou val de infecții cu COVID-19 afecteaza țara, transmite Reuters. Numarul total de cazuri este acum de 4,89 milioane, iar bilanțul deceselor…

- Vaccinurile anti-COVID-19 nu ofera o protectie completa impotriva contagierii cu noul coronavirus, a declarat expertul pentru situatii de urgenta al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Mike Ryan, referitor la noul val de cazuri din Europa, chiar daca este regiunea cu cele mai inalte cote de vaccinare,…

- Crește in continuare rata de infectare cu SARS-CoV-2 in București. Incidența a ajuns, sambata, la 16,1 cazuri la mia de locuitori in Capitala. Conform DSP București, rata de infectare este de 16,1 la mia de locuitori, fața de 15,83 la mie, cat era vineri. Sambata trecuta incidența era in Capitala de…

- In judetul Constanta au fost inregistrate 262 de cazuri noi, incidenta stabilita fiind de 3,46 la mie. Pana astazi, 29 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.221.636 de cazuri de infectare cu noul coronavirus COVID ndash; 19 , dintre care 1.388 sunt ale unor pacienti reinfectati,…

- De miercuri, Capitala a intrat in scenariul ROȘU, cu o incidența de 3,3 la mia de locuitori.Rata de incidența cumulata la 14 zile de la inceputul lunii septembrie, potrivit Direcției de Sanatate Publica București:23.09.2021 – ora 10:00 – valoarea de 3.6522.09.2021 – ora 10:00 – valoarea de 3.321.09.2021…

- Potrivit Grupului de Comunicare Strategica al Guvernului, in ultimele 24 de ore, in Maramureș au fost inregistrate 200 noi imbolnaviri cu noul coronavirus, totalul celor pozitivi de la inceputul pandemiei ridicandu-se la 22.841, incidenta pe judet fiind 2.83. Trebuie precizat ca au fost instituite noi…