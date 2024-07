Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, la patruzeci de zile dupa mantuitoarea Inviere a Domnului Hristos, proslavim Sfanta Sa Inalțare cu trupul la Cer, praznic plin de lumina și bucurie, care ne amintește ca Mantuitorul a coborat pe pamant, S-a intrupat, luand chip de om, Și-a insușit natura umana, indumnezeindu-o in Trupul…

- O bataie ca la hoții de cai a avut loc in noaptea de Inviere, pe ulițele satului Buhaești. Pe fondul consumului de alcool și a unei stari conflictuale anterioare, mai multe persoane ar fi folosit obiecte contondente (bate și pari) pentru a provoca distrugeri autoturismului unui barbat, in varsta de…

- Tragedie in noaptea de Inviere! O femeie a fost lovita mortal de o mașina, in noaptea de sambata spre duminica, in timp ce mergea la biserica sa ia lumina. Echipajul medical trimis la locul accidentului a incercat sa o resusciteze, insa fara rezultat, potrivit news.ro. Citește și: Pacient cu accident…

- In cursul dimineții de duminica, am fost informați, printr-un apel prin SNUAU 112, de catre ingrijitorul bisericii din satul Ghioncani, comuna Intregalde, despre faptul ca biserica din localitate ar fi ars in totalitate. La fața locului s-a deplasat un echipaj de stingere cu apa și spuma din cadrul…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a spus duminica dimineața, in cuvantul de invatatura rostit la Slujba Invierii de la Catedrala Patriarhala, ca Iisus Hristos cel Rastignit si Inviat este totdeauna prezent in Biserica Sa, in mod deosebit prin Sfanta Euharistie.

- In scrisoarea pastorala de Sfintele Paști, Preafericitul Parinte Patriarh Daniel vorbeste despre Iisus Hristos ca vindecator, cel care „se identifica cu natura umana slabita prin pacat, desi nu are pacat; El nu vindeca din exterior, ci din interior”.

- De duminica Floriilor, creștin-ortodocșii se pregatesc pentru una dintre cele mai importante tradiții din calendarul religios. Ziua de 28 aprilie 2024 marcheaza inceputul Saptamanii Patimilor, iar pregatirile pentru aceasta zi speciala sunt intense și pline de semnificație. Una dintre cele mai cunoscute…

