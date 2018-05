Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Bucuresti si Clubul Sportiv Municipal Bucuresti vor fi alaturi de Crosul Veteranilor editia 2018, eveniment initiat de Ministerul Apararii Nationale si care va avea loc duminica, 6 mai. La startul cursei se vor alinia si cateva sute de sportivi de toate varstele legitimati la…

- Academia de Studii Economice (ASE) din București a conferit Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) o diploma de excelența in semn de recunoaștere a colaborarii susținute dintre cele doua instituții. ASF și ASE au inceput in urma cu patru ani un amplu parteneriat care se desfașoara pe mai multe…

- Dancila va cere joi miniștrilor desecretizarea tuturor protocoalelor; SGG va prezenta hotararile secrete privind acordarea de imobile unor instituții, a spus premierul, miercuri, la Antena 3. ”Vorbersc cu miniștrii din cabinetul meu, maine ( joi, nr) sa verifice acolo unde sunt protocoale și acolo unde…

- Senatorul Traian Basescu, presedintele PMP, a declarat ca in calitate de sef al statului, in cadrul CSAT, a vorbit despre necesitatea colaborarii interinstitutionale intre SRI si Parchetul General sau alte institutii, dar a subliniat ca el nu a citit niciodata protocolul semnat in 2009 intre SRI…

- Decizia ICCJ nr.10/19.02.2018 in Dosarul nr. 2657/1/2017 In conformitate cu Decizia ICCJ nr.10/19.02.2018 in Dosarul nr. 2657/1/2017, pensionarii militari nu sunt indreptațiți sa primeasca indemnizatia prevazuta de lege pentru membrii uniunilor de creație - respectiv Uniunea Ziariștilor Profesioniști…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) si Comisia Electorala Independenta (IEC) din Regatul Hasemit al Iordaniei au semnat un memorandum de asistenta si colaborare in domeniul electoral, a informat AEP, luni, prin intermediul unui comunicat. 'Cele doua parti si-au reafirmat, cu acest prilej, angajamentul…

- Ministrul Apararii Eugen Sturza a discutat astazi cu ambasadorul Slovaciei in Republica Moldova, Dusan Dacho, despre colaborarea bilaterala in domeniul militar si perspectivele de extindere a acesteia, in cadrul unei intrevederi care a avut loc la ministerul Apararii.