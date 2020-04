Protocolul INML în pandemia de COVID-19: ce trebuie să știe rudele decedatului (presă) Un protocol privind modul in care trebuie sa intervina angajaii serviciilor de medicina legala, obținut in exclusivitate de medikatv.ro, stabilește ca pacienții decedați, care au fost confirmați cu COVID-19, nu vor mai fi autopsiați, pentru ca acest lucru ar crea ”riscuri ocupaționale inutile pentru personalul medical”. Excepție de la aceasta regula vor face cazurile pacienților confirmați cu COVID-19, unde exista suspiciuni privind moartea violenta sau savarșirea unor infracțiuni care au condus la deces. Pentru situațiile in care NU se fac autopsii, protocolul prevede masuri sporite… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

