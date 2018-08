Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul protocoalelor semnate intre Serviciul Roman de Informații și instituțiile din justiție bubuie din nou. De data aceasta a fost facut public un protocol, neclasificat, incheiat intre Parchetul General și SRI. Acest protocol a fost incheiat in 07.12.2016, chiar inaintea alegerilor parlamentare.…

- ANCOM a incheiat un protocol de colaborare cu SRI in anul 2013, care este in prezent funcțional, au precizat reprezentații instituției, la solicitarea MEDIAFAX, pe langa acesta mai fiind incheiate un acord și o convenție cu serviciul secret.ANCOM, instituție condusa in prezent de fostul premier…

- Strategul de comunicare al Pro România, Felix Rache, si apropiat al lui Mihai Tudose, lanseaza un atac dur la adresa lui Liviu Dragnea, dupa ce s-a aflat ca liderul PSD, în calitate de ministru al Dezvoltarii a semnat protocol de colaborare cu SRI.

- Procurorul general, Augustin Lazar, avertizeaza asupra pericolului pe care il genereaza atacurile sistematice ale unor persoane publice impotriva Ministerului Public, pe care le catalogheaza drept atacuri de natura a afecta principiul separatiei puterilor in stat, transmite Parchetul General.

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, Augustin Lazar, a dispus delegarea fostului procuror sef al DNA Laura Codruta Kovesi in funcția procuror la Serviciul de indrumare și control din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție incepand…

- Un protocol supriza a fost incheiat intre Primaria Targu Jiu și Direcția Generala Anticorupție. In plin scandal al protocoalelor cu insituțiile de forța, primarului din Targu Jiu i se cere demisia dupa ce a semnat un astfel de document fara sa anunțe Consiliul Local, anunta Antena 3.Vezi și: Planta…

- Serviciul Roman de Informatii a declasificat, luni, protocolul de cooperare intre SRI, Inalta Curte de Casatie si Justitie si Parchetul General. Protocolul are sase pagini si este semnat de directorul SRI de la acea vreme, George Maior, de Laura Codruta Kovesi in calitate de procuror general la acel…

- Directorul Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, a demarat, joi, procedura de desecretizare a protocolului de cooperare dintre Serviciul Roman de Informatii, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Inalta Curte de Casatie si Justitie, semnat in anul 2009. SRI a trimis…