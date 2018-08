Stiri pe aceeasi tema

- Un protest de ”comemorare” a ”represiunii impotriva manifestantilor” din 10 august este anuntat pe Facebook, pentru astazi, in Piata Victoriei, relateaza News.ro. ”Vineri 17 august se implineste o saptamana de la momentul in care, la protestul diasporei, am asistat stupefiati la atacul revoltator pe…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) a publicat, vineri, un protocol de colaborare incheiat cu Serviciul Roman de Informatii (SRI) in anul 2005. Vezi AICI protocolul! (.pdf)Protocolul de colaborare incheiat intre cele doua institutii "pentru indeplinirea…

- Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie (PÎCCJ) a publicat, vineri, un protocol de colaborare încheiat cu Serviciul Român de Informatii (SRI) în anul 2005.

- Fara indoiala ziua de luni a fost una de foc pentru Justiția din Romania, fie ca te intereseaza schimbarile aduse Codurilor de majoritatea PSD-ALDE-UDMR in cadrul unei ședințe maraton, fie ca ai avut rabdare sa citești cu un ochi lucid Protocolul semnat in 2009 de Serviciul Roman de Informații, Parchetul…

- Potrivit Parchetului General, procedura de declasificare a Protocolului de cooperare incheiat in anul 2009 intre Serviciul Roman de Informatii, Inalta Curte de Casatie si Justitie si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost definitivata la data de 14 iunie 2018. Documentul in…

- Serviciul Roman de Informatii a facut public, luni la pranz, protocolul de cooperare incheiat in 2009 intre institutie, Parchetul General si Curtea Suprema. Documentul, denumit “Protocol de cooperare intre Serviciul Roman de Informatii, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Inalta…

- Directorul Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, a demarat, joi, procedura de desecretizare a protocolului de cooperare dintre Serviciul Roman de Informatii, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Inalta Curte de Casatie si Justitie, semnat in anul 2009. SRI a trimis…

- Directorul SRI, Eduard Hellvig, a demarat procedura de desecretizare a protocolului de cooperare dintre Serviciul Roman de Informații, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție și Inalta Curte de Casație și Justiție, semnat in anul 2009. Serviciul Roman de Informații a trimis, in cursul…