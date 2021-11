Protocol de colaborare pentru realizarea drumurilor radiale ce leagă A0 Inel București de Capitală și 23 de localități din Ilfov Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, ai Consiliului Județean Ilfov și ai municipiului București au semnat vineri un protocol de colaborare in vederea realizarii și implementarii Drumurilor radiale ce vor face legatura cu autostrada A0 Inel București. Conform documentației, este vorba in total de 10 drumuri radiale, 31 de noduri rutiere, 96 km lungime de drumuri noi rapide, 23 localitați deservite, 6 sectoare ale Capitalei deservite direct și indirect, 96 km de trotuare și piste de biciclete in lungul tuturor drumurilor radiale, 5 linii de tramvai urban prelungite spre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

