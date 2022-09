Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Claudia Gilia a semnat Protocolul de colaborare intre Instituția Prefectului–Județul Dambovița și Consiliul Județean al Elevilor Dambovița, protocol valabil pentru o perioada de doi ani, cu posibilitatea prelungirii, de comun acord. Obiectul Protocolului il constituie parteneriatul intre…

- Elevii dambovițeni vor incepe cursurile in siguranța, in data de 5 septembrie. Prefectul Claudia Gilia a avut o intalnire de lucru cu tema ”Siguranța școlara in anul școlar 2022-2023”, la care au participat: Președintele Consiliului Județean Dambovița, domnul Corneliu Ștefan, subprefecții Ioan Corneliu…

- O investiție importanta la nivelul Primariei Dragomirești a constat in asfaltarea unei porțiuni din Strada Bisericii- legatura dintre Str. Bisericii și DN 72, de asemenea și porțiunea spre punctul de lucru al Companiei de Apa. Primarul Dragoș Vladulescu nu a ascuns satisfacția pentru parteneriatul…

- Femeile social-democrate dambovițene au onorat invitația la intalnirea regionala a OFSD, care a avut loc la Constanța, in perioada 22-24 iulie 2022. Prefectul Claudia Gilia- președinte OFSD Dambovița a participat la intalnirea regionala unde fost reprezentante ale Partidului Social Democrat din zece…

- Consiliul Județean Dambovița, prin Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Dambovița, a obținut finanțarea necesara pentru susținerea cheltuielilor de investiții și reparații capitale ale tuturor centrelor de zi și rezidențiale destinate adulților din județ. Valoarea asigurata…

- Județul Dambovița intra intr-o noua etapa de dezvoltare prin implementarea proiectelor finanțate prin „Anghel Saligny”, in cadrul unei conferințe de presa susținuta de conducerea PSD Dambovița, președintele Corneliu Ștefan a detaliat toate proiectele care fac obiectul cererilor de finanțare aprobate,…

- Președintele Consiliului Județean Bacau a inițiat un proiect de hotarare cu privire la incheierea unui protocol de colaborare cu Instituția Prefectului Județului Bacau, in vederea reabilitarii Palatului Administrativ. Cu majoritate de voturi, astazi, in ședința extraordinara a CJ, inițiativa a fost…

- Prefectul Claudia Gilia da vești bune pentru agricultorii dambovițeni, in ședința de Guvern, de joi, 16 iunie, la propunerea ministrului PSD, Adrian Chesnoiu, a fost inițiata și, ulterior, adoptata Hotararea pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției…