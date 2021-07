Stiri pe aceeasi tema

- CEC Bank si Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) au semnat un protocol de colaborare pentru accelerarea procesului de absorbtie a fondurilor europene alocate in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala pentru perioada de tranzitie 2021-2022.

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a primit 256 de cereri de finanțare in valoare de peste 10 milioane de euro de la tineri din diaspora pentru a-și deschide ferme in Romania. Potrivit unui comunicat al AFIR, in 5 iulie s-a incheiat prima sesiune de primire a solicitarilor de finanțare…

- Tinerii fermieri din diaspora, care vor sa acceseze fonduri europene pentru instalarea in mediul rural, mai pot depune cererile la Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), pana luni la ora 16:00, a anuntat institutia AFIR. Sesiunea de primire a cererilor de finantare pentru submasura 6.1…

- Tinerii fermieri din diaspora, care vor sa acceseze fonduri europene pentru instalarea in mediul rural, mai pot depune cererile la Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR),pana luni la ora 16:00, a anuntat institutia AFIR, arata Agerpres. Sesiunea de primire a cererilor de finantare…

- Agentia de Dezvoltare Regionala (ADR) Nord-Est a semnat un Memorandum de Intelegere cu Grupul de intreprinderi AMWORLD prin care sunt stabilite oportunitati de colaborare intre agenti economici din Romania si India.

- Un protocol de colaborare intre Opera Nationala Romana din Iasi si Institutul Cultural Francez a fost semnat, astazi. Directorul interimar al Operei din Iasi, Daniel Sandru, a menționat ca viitoarele colaborari vor aduce pe scena mai multe reprezentatii la care sa ia parte solisti ai Operei Nationale…

- Economie Pot fi depuse proiectele pentru instalarea tinerilor fermieri, cat și pentru dezvoltarea micilor intreprinzatori din zonele rurale mai 20, 2021 14:16 Astazi, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat noile ghiduri consultative, care ofera posibilitatea inscrierii pentru accesarea…

- Un fost primar din județul Valcea a fost trimis in judecata pentru o frauda de aproape 2 milioane de euro din fonduri europene, cerute pentru a introduce alimentarea cu apa și canalizarea in comuna. Pentru ca apa recoltata din puțurile forate, care erau amplasate pe terenul unei foste secții de mecanizare,…