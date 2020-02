Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Banarescu a solicitat revizuirea legislației in domeniul muncii copilului in corespundere cu standardele internaționale. In acest context, ombudsmanul Copilului a expediat catre premierul Ion Chicu un aviz cu propuneri.

- Organizatia PSD Bucuresti a aprobat duminica, prin unanimitate de voturi, doua rezolutii prin care il sustine pe Marcel Ciolacu, la congres, pentru functia de presedinte al partidului si pe Paul Stanescu - pentru functia de secretar general, conform Agerpres.Citește și: Marcel Ciolacu AMENINȚA…

- Primarul Radauților, Nistor Tatar, a incheiat un protocol de colaborare cu Asociația „Calator prin Romania”, pentru elaborarea și aplicarea politicilor de promovare comuna a imaginii turismului din Radauți, inclusiv in strainatate. Primarul a afirmat ca acordul prevede, printre altele, realizarea de…

- Dupa cu stim Camera de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita si- a ales o noua echipa de conducere. Presedinte al CCIA Dambovita pentru urmatorii patru ani a fost ales Valentin Calcan – antreprenor in domeniul turismului. Deja activitatea Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita,…

- Reconsiderarea cuantumului bursei de ajutor social devine "imperios necesara", sustine organizatia Salvati Copiii, intr-un comunicat transmis joi AGERPRES, adaugand ca aceasta ar trebui sa reprezinte o treime din salariul minim pe economie anuntat pentru 2020, respectiv 750 de lei. Bursa de ajutor social…

- Unbrad a fost cumparat cu o suma record, de 180.000 de euro, laFestivalul Brazilor de Craciun. Organizația „Salvați Copiii” aorganizat o gala pentru strangerea de fonduri destinate micuțilordefavorizați care nu au posibilitatea sa mearga la școala.Mai bine de 700.000 de euro au fost stranși la FestivalulBrazilor…

- Mai mult de un sfert dintre copiii din Romania (27%) afirma ca, intr-o zi cu scoala, stau peste sase ore online sau isi verifica periodic dispozitivul inteligent, telefonul mobil fiind de departe cel mai utilizat terminal (in 96,1% dintre cazuri), reiese dintr-un studiul intocmit de Organizatia „Salvati…

