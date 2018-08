Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general Augustin Lazar reacționeaza dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat ca declanșeaza procedura de evaluare a sa. Lazar vorbește și despre protocoalele incheiate cu SRI in 2016 de desore care spune ca nu au fost declarate ilegale și ca discuția apare in contextul in care…

- Jurnalista Sorina Matei pare ca i-a declarat razboi total ministrului Justiției, Tudorel Toader. Intr-o postare pe Facebook, Sorina Matei susține ca Tudorel Toader „habar n-are ce sa faca și acum nu știe cum s-o mai dea”. Reacția acesteia vine dupa ce Toader declarat ca discutia despre OUG privind…

- Guido Wolf, ministrul Justitiei si Afacerilor Europene al landului german Baden-Wurttemberg, a declarat vineri, inainte de intalnirea cu Tudorel Toader, ca emiterea unor legi cu dedicație ar fi un semnal fatal, cu referire la discuțiile conform carora unele modificari l-ar favoriza pe Liviu Dragnea.In…

- Fostul ministru al Justiției, Raluca Pruna, il contrazice pe Tudorel Toader, susținand ca protocoalele invocate de acesta ar trebuie declarate ilegale printr-o decizie a unei instanțe, nu prin ordonanța de urgența.

- Raluca Pruna, fost ministru al Justitiei, a criticat, pe Facebook, intentia lui Tudorel Toader de a propune premierului adoptarea unei OUG prin care persoanele care cred ca au fost condamnate in baza interceptarilor sau a protocoalelor cu SRI sa poata cere revizuirea sentintei.

- "Simple precizari referitoare la elaborarea legilor justitiei!Ministerul justitiei a elaborat un proiect de lege pentru modificarea celor trei legi ale justitiei. Concomitent, pe un numar de 18 pagini, ministerul justitiei a elaborat si proiectul de solicitare a opiniei Comisiei de la Venetia.…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan ii schițeaza, pe Facebook, un scurt portret acid ministrului Justiției, pe care-l eticheteaza ”defect” și ”tanar de aur”. Deși nu-l numește in mod direct pe Toader, Ivan posteaza poza ministrului deasupra acestor considerații:

- „A nu se confunda independența procurorilor in instrumentarea cauzelor/constand in administrarea probatoriului, adoptarea soluțiilor legale/, cu faptul ca aceștia iși desfașoara activitatea sub autoritatea ministrului Justiției, referitoare la administrarea justiției sau promovarea politicii penale!”,…