Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți transportatori sunt nemulțumiți ca nu pot primi autorizații pentru a-și transporta marfurile in Rusia. In semn de protest aceștia au blocat intrarile in orașul Chișinau, Ocnița și Edineț.

- 22 de localitați din raionul Edineț și-au ales liderii ce vor conduce Primariile pentru urmatorii patru ani din primul tur al alegerilor. Insa, la carma orașului se va da batalia in al doilea tur dintre candidatul independent, Constantin Cojocari, ce a acumulat 49,24%, și candidatul PSRM Vitalie Cuței,…

- Sute de oameni nu au putut ajunge acasa sau la munca in aceasta dimineata. Si asta din cauza ca, incepand cu ora 10 si pana la pranz, peste 600 de rute inter-ubane din toata tara si-au sistat activitatea.

- Echipajul unei nave de pescuit nord-coreene risca 20 de ani de inchisoare in Rusia dupa ce a atacat paza de coasta rusa, potrivit acuzatiei anuntate miercuri de agentia de investigatii de top a Rusiei, scrie agerpres.ro.

- O tânara din Cluj-Napoca a fost amendata cu 2.500 de lei dupa o luna de la mitingul și marșul organizate la 10 august. Motivul invocat de Jandarmerie? Nu a înregistrat mitingul și a refuzat sa plece.

- Ministerul de Externe de la Chisinau a comunicat luni, 9 septembrie, ca Republica Moldova nu recunoaste „asa-numitele alegeri organizate in Crimeea si Sevastopol”, pe motiv ca ambele regiuni au fost anexate de Rusia.

- Vicepresedinta Miscarii Populare Antimafie, Daniela Bodrug, a declarat ca amanarea vizitei premierului Maia Sandu in SUA „este un raspuns foarte clar al autoritatilor americane ca nu vor tolera niciun fel de colaborare ascunsa cu Federatia Rusa si cu reprezentantul lor, Dodon, la Chisinau”.

- Serghei Șoigu are interdictie de a patrunde in Ucraina, dar de data a trebuit sa zboare deasupra Poloniei, Slovaciei, Ungariei și Romaniei pentru a ajunge in Republica Moldova. Incident militar: un avion al NATO s-a apropiat "periculos" de aeronava ministrului Apararii rus Decizia autoritatilor…