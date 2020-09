Stiri pe aceeasi tema

- Saptamâna trecuta, aproape 100 de studenți au ocupat principala cladire a unei prestigioase universitați din Ungaria pentru a protesta fața de ceea ce, în opinia lor, ar fi o preluare a universitații lor de catre guvernul autocrat al premierului Viktor Orban, iar protestul a devenit un simbol…

- Studenții de la Universitatea de Medicina și Farmacie Grigore T. Popa din Iași vor invața din toamna prin cele mai noi modele mulțumita unui proiect Telson – Problem based and team-based learning strategies in the education of biomedical and natural sciences. Mai exact, proiectul propune doua metode:…

- Pentru al doilea an consecutiv, Universitatea de Medicina și Farmacie “Carol Davila” din București se bucura de reprezentare studențeasca la cel mai inalt nivel mondial, studenta din anul 4 a Universitații d...

- Guvernul a aprobat reorganizarea prin fuziune a Universitații de Stat din Moldova cu Universitatea de Stat „D. Cantemir” și a Academiei de Administrare Publica cu Institutul de Relații Internaționale din Moldova. Studenții de la Universitatea de Stat „D.

- Dupa ce au protestat in fata Parlamentului, iar sapte manifestanti au fost retinuti pentru ca au incalcat ordinea publica, veteranii razboiului de pe Nistru s-au indreptat la sediul MAI, acolo unde cer demisia ministrului de Interne, Pavel Voicu. Protestatarii sint nemultumiti de atitudinea politistilor…

- Protestul din centrul Capitalei s-a transformat intr-un haos. Veteranii au sarit la bataie la polițiști. Totul s-a intimplat dupa ce protestatarii au incercat sa instaleze un cort, iar oamenii legii i-au oprit. Amintim ca azi un grup de veterani au ieșit la protest in fața Parlamentului. Aceștia sint…

- Universitatea din București face eforturi consistente pentru asigurarea și promovarea unei educații incluzive de calitate in cadrul comunitații sale universitare. Prin intermediul proiectului intitulat „Educație incluziva de calitate in cadrul comunitații academice a Universitații din București, cu…