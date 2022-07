Protestul norvegienilor a dat rezultate: prețurile europene la gaze scad după greva lucrătorilor Prețurile europene ale gazelor naturale au scazut miercuri de la maximele ultimelor patru luni, dupa ce guvernul norvegian a intervenit pentru a pune capat unei greve a petrolului și gazelor care amenința sa agraveze criza energetica din regiune, scrie CNBC, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

