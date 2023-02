Stiri pe aceeasi tema

- Un protest antiguvernamental organizat de partidul oligarhului fugar Ilan Șor a inceput la Chișinau. In fruntea manifestației se afla deputatele formațiunii Marina Tauber, Reghina Apostolova, președintele raionului Orhei, Dinu Țurcanu, primarul municipiului Orhei, Pavel Verejanu, relateaza Ziarul de…

- Poliția constata incalcarea celor expuse in declarația prealabila cu privire la locația desfașurarii intrunirii, anunța Noi.md Potrivit sursei, participanții și-au schimbat locația in scuarul Teatrului Național de Opera și Balet “Maria Bieșu”, nefiind respectate cele expuse in declarația prealabila.…

- Traficul va fi suspendat parțial pe str. Vasile Alecsandri din centrul Capitalei. Nu se va circula pe tronsonul cuprins intre strazile Octavian Goga si Alexandru Hajdeu, potrivit Realitatea.md. Pe strada V. Alecsandri, interdicțiile se impun pentru executarea lucrarilor de reabilitare a trotuarului.…

- Poliția a venit cu cateva precizari in cazul tanarului actor de 32 de ani, care a fost gasit fara suflare intr-un apartament din centrul Capitalei și menționeaza ca, in prezent este examinata versiunea de suicid.

- Au aparut imagini de la accidentul produs ieri pe bulevardul Ștefan cel Mare. Din video publicat pe rețelele de socializare, se observa șoferul de taxi care șerpuiește printre mașini, iar la un moment dat lovește una din trafic.

- O situatie de urgenta a fost raportata astazi, in centrul Capitalei. O masina a fost cuprinsa de flacari, pe bulevardul Stefan cel Mare si Sfint. S-a intamplat astazi, in jurul orei 15:30.

- Protestul organizat duminica de catre Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) pentru salvarea padurilor a continuat și luni in Sebeș (jud, Alba). Reprezentanții AUR au identificat, pe parcursul nopții trecute și al acestei dimineți, mai multe camioane incarcate cu lemne care nu aveau actele sau incarcatura…

- In incinta cladirii fostului Hotel Național au fost gasite doua cadavre a doua persoane. Potrivit informațiilor oferite de ofițera de presa, Natalia Stati, in noaptea de 3 decembrie, in interior ar fi avut loc un incendiu. La fața locului s-au deplasat serviciile specializate, scrie TV8. „Poliția a…