Protestul ilegal de la metrou a produs Metrorex pagube de 2,8 milioane lei Actiunea ilegala de ocupare a metroului bucurestean a produs pagube de aproximativ 2,827 milioane de lei iar Metrorex se va indrepta impotriva celor responsabili folosind toate mijloacele legale la dispozitie, subliniaza operatorul intr-un comunicat de presa. „Actiunea ilegala de ocupare a metroului bucurestean a produs pagube de 2.826.642 lei. Compania Metrorex a finalizat cuantificarea preliminara a pierderilor inregistrate in urma blocarii ilegale a circulatiei metroului din ziua de 26 martie. Dupa media ultimelor trei zile de vineri, pierderile din vanzari sunt estimate la 450.028 lei. Pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Acțiunea ilegala” de ocupare a metroului bucureștean de vineri, 26 martie, a produs pagube de 2,82 milioane de lei, anunța Metrorex, intr-un comunicat de presa semnat de directorul general Ștefan Paraschiv. Astfel, dupa media ultimelor trei zile de vineri, pierderile din vanzari sunt estimate la 450.028…

- Metrorex a anunțat luni ca acțiunea de protest din 26 martie, considerata ”ilegala” de catre companie, a provocat daune de peste 2,8 milioane lei, informeaza News.ro . Potrivit companiei, pierderile din vanzari sunt estimate la circa 450.000 de lei. La acestea se adauga plați de aproape 340.000 de lei…

- Compania Metrorex anunta, luni, ca a finalizat cuantificarea preliminara a pierderilor inregistrate in urma blocarii circulatiei metroului din ziua de 26 martie, intr-o actiune considerata iegala. ”Dupa media ultimelor trei zile de vineri, pierderile din vanzari sunt estimate la 450.028 lei. Pentru…

- Actiunea ilegala de ocupare a metroului bucurestean a produs pagube de aproximativ 2,827 milioane de lei iar Metrorex se va indrepta impotriva celor responsabili folosind toate mijloacele legale la dispozitie, subliniaza operatorul intr-un comunicat transmis luni AGERPRES.

- Compania Metrorex a anuntat, vineri seara, ca a fost reluata, la ora 22.00, circulatia trenurilor de metrou "in siguranta si conform graficelor obisnuite pe toate magistralele". "Protestul spontan de la metrou a fost suspendat. Astfel, informam publicul calator, ca astazi, 26.03.2021, incepand…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, face acum declarații de presa, in contextul in care circulatia metroului bucureștean este blocata de un protest al unor reprezentanti ai sindicatului USLM. Catalin Drula a depus deja o plangere penala la DNA in care ii acuza pe cei responsabili de blocarea metroului…