- Ultimele transferuri pentru FC Botoșani. Diego Fabbrini si Lossemie Karaboue vor ajunge sub comanda lui Costel Enache pana pe 4 septembrie, ultima zi a perioadei de transferuri. Potrivit monitorulbt.ro, sub comanda lui Costel Enache urmeaza sa ajunga alti doi jucatori care au evoluat in campionatele…

- Portarul Andrei Vlad (19 ani) a vorbit pentru prima data dupa eroarea grava care i-a scos calificarea din buzunar lui FCSB in returul play-off-ului Europa League cu Rapid Viena (3-4 la general). Portarul va fi titular și cu FC Botoșani, duminica, de la ora 21:30, in direct la TV Telekom Sport, TV Digi…

- Mijlocașul dreapta Mihai Roman I, 33 de ani, a semnat cu FCSB. Informația ca fotbalistul a ajuns la un acord cu Becali a fost dezvaluita vineri in exclusivitate de GSP.ro. FCSB a anunțat astazi pe site-ul oficial ca Mihai Roman a semnat un contract pe doi ani cu echipa lui Nicolae Dica. Jucatorul adus…

- Craiova a remizat pe teren propriu, scor 2-2, impotriva liderului Ligii 1 Betano, FC Botosani. Moldovenii au condus, echipa lui Mangia a intors rezultatul, dar Miron, cu un gol in minutul 54, a egalat iar tabela a ramas neclintita pana la finalul meciului. Antrenorul oaspetilor, Costel...

- FC Botoșani are incepand din aceasta saptamana aceasta, un nou antrenor cu portarii. Dupa ce Alin Bordeanu a a dat curs ofertei primite de la mircea Rednic, urmand a face parte din staff-ul acestuia la atabi, Costel Enache a optat pentru Mihai Ștețca pentur postul de antrenori cu portarii. In varsta…

- FC Botoșani și-a prezentat inaintea debutului in noul sezzon al Ligii I, care va avea loc astazi de la ora 21:00 in Gruia pe terenul campioanei en-titre, CFR Cluj, noile achiziții. Președintele clubului, Catalin Anton i-a prezentat pe cei 11 jucatori pe care moldovenii i-au adus in aceasta vara, tinerii…

- Protestul organizat de Andrei Nastase/Maia Sandu pe 1 iulie 2018 a fost obișnuit, fara excese. Liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevar a promis guvernanților moldoveni ca va aduce in Piața Marii Adunari Naționale sute de mii de oameni – el nu a reușit sa scoata la proteste nici macar un sfert…