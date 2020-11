Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a pledat joi pentru necesitatea de a mentine deschise scolile in perioada pandemiei de coronavirus si este de parere ca se poate evita carantina daca sunt sporite masurile de protectie, relateaza EFE, preluata de Agerpres. “Trebuie sa asiguram educatia pentru copiii…

- Mai mulți adolescenți au incercat, luni, sa rastoarne o mașina a poliției in orasul Compiegne, de langa Paris, in semn de protest pentru menținerea școlilor deschise. Potrivit sindicatelor din politie, o masina a fortelor de ordine a fost vandalizata, in timp ce Le Figaro si ziarul local Oise Hebdo…

- Numarul școlilor intrate in scenariul roșu, in Romania, a crescut vertiginos chiar dupa organizarea alegerilor locale, fiind de aproape șase ori mai mare decat inaintea scrutinului. Ministerul Educatiei anunta, marti, ca 1.889 de unitati de invatamant functioneaza in scenariul rosu, avand cursuri exclusiv…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat ca Guvernul va completa cadrul legal in situația inchiderii școlilor. “Asa cum stiti, pun in practica ordonanta de urgenta care se refera la toate aceste situatii rezultate din anchetele epidemiologice care identifica in mod clar un focar si care solicita…

- Propunerea Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti pentru Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta va fi de suspendare a cursurilor fata in fata pentru 14 zile, a declarat luni ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, precizand care sunt pașii legali de urmat pana la o decizie…

- Pe 14 octombrie, la o luna de la inceputul cursurilor pentru elevi in noul an școlar, sunt 789 de unitați de invațamant in Scenariul 3 sau roșu, potrivit Ministerului Educației. Asta inseamna de trei ori mai multe fața de cate erau pe 14 septembrie, potrivit unei analize Edupedu.ro. De remarcat, insa,…

- Consiliul Național al Elevilor (CNE) și Comunitatea Declic organizeaza un protest maraton cu „porci zburatori”, in prima zi de școala, in fața Ministerului Educației și Cercetarii. Protestatarii iși exprima nemulțumirile fața de promisiunile neonorate ale guvernanților. Protestul a inceput la 11.00…

- Guvernul a adoptat, joi, un memorandum prin care 3.150 de unitati scolare vor fi conectate la reteaua de internet. Doar jumatate din școlile care nu au internet in prezent. Este inexplicabil de ce Guvernul vrea sa aduca internetul, prin fibra optica, in școlile care nu sunt conectate la rețea, atata…