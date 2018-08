Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost amendata cu 1.000 de lei, dupa ce a incercat sa afiseze, marti dimineata, un banner in Piata Victoriei, intr-o zona aflata intre cladirea Guvernului si Muzeul Antipa. Potrivit unor surse judiciare, un grup de circa 10 persoane a incercat, marti, sa agate un banner peste cablurile de…

- Patru manifestanti din Piata Victoriei au fost dusi la Politie dupa ce au fortat dispozitivul de jandarmi si au aruncat cu diverse obiecte catre ei, au transmis miercuri seara reprezentantii Jandarmeriei Bucuresti. Institutia precizeaza ca doi jandarmi au fost raniti in urma incidentelor.

- Jandarmeria Bucuresti a depus, la Sectia 17 de Politie, acte de sesizare sub aspectul infractiunii de loviri si alte violente pe numele agresorului care l-a bruscat miercuri, in Parcul Izvor, pe deputatul PSD, Nicolae Bacalbasa.

- Jandarmeria a aplicat amenzi in valoare totala de 7.500 de lei celor sase persoane care au fost ridicate in timpul protestelor de miercuri seara. Jandarmeria a aplicat amenzi in valoare totala de 7.500 de lei celor sase persoane care au fost ridicate in timpul protestelor de miercuri…

- Filosoful Mihai Sora, in varsta de 101 ani, a fost prezent la protestul de miercuri din Piata Victoriei si povesteste pe Facebook ca a fost bruscat de jandarmi, care i-au adresat „Misca-te mai incolo, mosule!”.

- Alte sase persoane participante la manifestatia de miercuri seara din Piata Victoriei din Capitala au fost ridicate de jandarmi si duse la Sectia de Politie, anunta Jandarmeria, care spune ca acestea au blocat traficul pe bulevardul Aviatorilor. Intre cele sase persoane se afla si un jurnalist german,…

- Evenimentul rutier a avut loc in dimineața zilei de joi, 14 iunie, pe DN 1, la ieșirea din localitatea Aleșd. Un barbat in varsta de 50 de ani, din Ungaria, aflat la volanul unui autoturism, a pierdut controlul direcției și s-a izbit de un imobil din apropierea carosabilului. Imediat dupa…