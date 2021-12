Protestul de la CFR ia amploare. Zeci de trenuri nu au mai plecat din gări ori s-au oprit în câmp Peste 30 de trenuri sunt afectate de protestul spontan al angajaților din transportul feroviar, anunța CFR Calatori. In Gara de Nord, niciun tren nu a mai plecat și nici nu a mai sosit luni dimineața, intarzierile ajungand la peste 120 de minute. Situații similare sunt și in alte gari. Alte trenuri au oprit direct pe traseu, unii dintre calatori au coborat și au incercat sa mearga pe jos. Peste 1.000 de angajați ai CFR au declanșat o greva spontana, nemulțumiți de faptul ca legea statutului personalului feroviar nu se aplica și de faptul ca salariile sunt mici. Trenurile afectate pana la momentul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Protest CFR de amploare! Greva spontana a ceferiștilor arunca traficul feroviar din Romania intr-un haos de nedescris, cum n-am mai vazut de mult. Zeci de trenuri sunt afectate de greva spontana declanșata luni dimineața, iar mii de calatori sunt blocați in gari. Unii au ramas in garniturile oprite…

- Circulatia a peste 30 de trenuri este afectata, ca urmare a unui protest spontan al personalului CFR SA de pe raza regionalelor Iasi, Bucuresti, Craiova, Galati, Cluj, Constanta, Galati, potrivit unui comunicat al CFR Calatori.Trenurile afectate 6002, 6461, 5603, 5401, 1541, 5402, 5461, 5415, 1858,…

- UPDATE Peste 30 de trenuri sunt afectate de protestul spontan al ceferiștilor, anunțat luni in jurul pranzului CFR Calatori. Trenurile afectate ca urmare a protestului spontan al personalului CFR SA de pe raza regionalelor Iași, București, Craiova, Galați, Cluj, Constanta, Galați: 6002, 6461, 5603,…

- Uber a ajuns in aceasta saptamana in Bacau și Buzau. Serviciul american de car-sharing iși extinde, așadar, serviciile in 15 orașe din Romania, fiind prezent (in afara de cele doua) in București, Oradea, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Constanța, Craiova, Galați, Ploiești, Pitești, Sibiu și Braila. Pana…

- Incepand cu aceasta saptamana, serviciile Uber sunt disponibile in Buzau si Bacau. Aplicatia este lansata in Bacau din data de 8 decembrie, iar utilizatorii din Buzau vor putea comanda curse incepand cu 9 decembrie. Cu Buzau si Bacau pe lista oraselor din tara, Uber este acum prezent in 15 orase din…

- A fost realizat primul studiu pe baza de secvențiere pentru varianța Omicron in Romania, iar pe baza probelor selectate din 19 orașe MedLife spune ca nu a fost identificata noua tulpina africana pe teritoriul Romaniei. MedLife transmite ca probele analizate in aceasta etapa a studiului conțin in proporție…

- “Cu doar cateva zile inainte de Black Friday, pe 28 octombrie, Lensa deschide cel de-al 14-lea showroom, in Arad. Showroomul, cu o suprafata de 105 metri patrati, are doua cabinete pentru consultatii de vedere gratuite si sute de produse ale brandurilor Ray-Ban, Polarizen, Emporio Armani, Guess, Tommy…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) scoate la concurs 20 de posturi in structurile teritoriale si in cea Centrala. DNA organizeaza la data de 25 octombrie 2021, ora 10,00 la sediul din str. Știrbei Voda, nr.79-81, sector 1, București, concurs pentru promovarea in funcții de execuție a personalului…