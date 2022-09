Protestul de duminică s-a lăsat cu altercații între polițiști și protestatari Participanții la protestul de duminica, 25 septembrie, care a fost organizat de Partidul Șor al carui președinte Ilan Șor se ascunde de justiția moldoveneasca mai mulți ani in Israel, au incercat sa instaleze mai multe corturi atat pe trotuarul din fața președinției, cat și in curtea ei, insa oamenii legii au incercat sa-i opreasca. Inițiativa protestatarilor s-a lasat cu altercații intre prote Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

- Organizatorii protestului din fața Parlamentului și Președinției au asigurat transport ajuns la Chișinau cu o capacitate estimativa de 9.000 de locuri. La protest au participat in jur de 5.800 - 6.000 de persoane, anunța Poliția, asta deși Partidul Șor al caruit președinte Ilan Șor, condamnat in dosarul…

- Participanții la protestul de astazi, 25 septembrie, au incercat sa instaleze mai multe corturi atat pe trotuarul din fața președinției, cat și in curtea ei, insa oamenii legii au incercat sa-i opreasca.

