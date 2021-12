Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 1.000 de oameni s-au strans in fața Palatului Parlamentului pentru a protesta impotriva legii ce prevede obligativitatea certificatului verde.Manifestanții au intrat chiar și in curtea Palatului, acolo unde sunt prezenți zeci de jandarmi care opresc trecerea. Protestatarii au blocat complet…

- Peste 30.000 de bucureșteni s-au vaccinat in centrele special deschise in oraș, in weekend. Au fost șase astfel de locuri, cate unul in fiecare sector. In același timp, la nivel național, peste 365.000 de romani s-au imunizat in ultimele trei zile, dintre care 70% cu prima doza.

- LIVE-VIDEO Protest in București: Antivacciniștii au ieșit in strada. AUR, Șoșoaca și partidul lui Dragnea, printre ei Cateva mii de oameni protesteaza, sambata, in Piața Universitații și Piața Victoriei din București, dupa instituirea noilor restricții anti-Covid. O parte dintre manifestanți au blocat…

- Sute de persoane protesteaza in București, in Piața Victoriei și la Unversitate, fața de restricțiile impuse de autoritați pentru limitarea Covid-19. O parte dintre manifestanti au blocat circulatia rutiera in zona Piata Universitatii. Protestul din Piața Universitații este organziat de AUR. Manifestanții…

- In jur de 400 de persoane participa, sambata, la protestul care are loc in Piața Universitații din București, anunța Digi24. Evenimentul este organizat de partidul AUR impotriva restricțiilor impuse de autoritați in contextul pandemiei. Protestul a fost anunțat de George Simion, copreședintele AUR,…

- Transportatorii vor protesta, miercuri, in intervalul orar 9:00 – 15:00, cu 100 de TIR-uri, in fata Guvernului, pentru a cere solutionarea problemelor din transporturi, a anuntat Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR). „In loc de 5.000 de persoane/autovehicule…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) va participa maine, miercuri, 29 septembrie, la o acțiune de protest pentru a cere soluționarea problemelor din Transporturi. In loc de 5.000 de persoane/autovehicule vor mai putea participa doar 100, conform noilor reguli…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR) va participa miercuri, 29 septembrie, la o acțiune de protest pentru a cere soluționarea problemelor din Transporturi. In loc de 5.000 de persoane/autovehicule vor mai putea participa doar 100, conform noilor reguli…