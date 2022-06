Protestul careienilor împotriva scumpirii carburanților Nu mulți careieni au dat curs chemarii la protest de pe grupul ,,deșteptarea Carei,, impotriva scumpirii carburanților, semn ca nu sunt deranjați de prețul actual. Cei zece participanți au alimentat simbolic la benzinaria MOL. Potrivit ultimelor informații, compensarea cu 50 de bani a prețului benzinei și motorinei la pompa se mai amana deoarece guvernul PSD-PNL-UDMR nu a gasit inca soluții cu privire la modul de implementare. Companiile din domeniu susțin ca upgradarea softului casei de marcat pentru o modificare de doar 3 luni va genera mai multe probleme decat soluții. In țara, protestele… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

